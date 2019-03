Bercow wählt Hälfte der Brexit-Alternativen zur Abstimmung aus

LONDON - Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat am Mittwoch in London 8 von 16 Optionen für Brexit-Alternativen zur Abstimmung ausgewählt. Dazu gehören der Vorschlag, am 12. April ohne Abkommen auszuscheiden, mehrere Versionen einer engeren Anbindung an die EU, ein zweites Referendum und eine Abkehr vom EU-Austritt, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern.

Bund platziert erstmals seit 2016 zehnjährige Anleihe mit Negativzins

FRANKFURT - Erstmals seit etwa zweieinhalb Jahren hat der Bund wieder eine zehnjährige Anleihe mit negativer Rendite verkauft. Wie die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, wurde in der Platzierung eine durchschnittliche Rendite von minus 0,05 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass Anleger dem Bund unter dem Strich etwas dafür zahlen, damit sie ihr Geld bei ihm Anlegen dürfen. Zuletzt war das bei einer Auktion zehnjähriger Anleihen im Herbst 2016 der Fall gewesen.

US-Leistungsbilanzdefizit erhöht sich erneut

WASHINGTON - Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2018 gestiegen. Nach Angaben des Handelsministeriums vom Mittwoch kletterte es gegenüber dem Vorquartal um 7,8 Milliarden auf minus 134,4 Milliarden US-Dollar. Dies ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Ende 2008. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Defizit von 130 Milliarden Dollar gerechnet. Der Wert des Vorquartals wurde auf minus 126,6 Milliarden Dollar korrigiert.

Getrübte Stimmung unter italienischen Unternehmen und Verbrauchern

ROM - Die Stimmung unter italienischen Unternehmen und Verbrauchern hat sich im März weiter verschlechtert. Das Konsumklima fiel gegenüber Februar um 1,2 Punkte auf 111,2 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Das war der niedrigste Wert seit August 2017. Analysten hatten im Schnitt mit 112,5 Punkten gerechnet.

Frankreich: Verbrauchervertrauen weiter verbessert

PARIS - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im März leicht verbessert. Das Verbrauchervertrauen sei um einen Punkt auf 96 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Volkswirte hatten diesen Anstieg im Schnitt prognostiziert.

EU-Ratspräsident fordert Offenheit für weitere Brexit-Verschiebung

STRASSBURG - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das Europaparlament aufgefordert, notfalls auch eine weitere Verschiebung des Brexits und eine Teilnahme der Briten an der Europawahl im Mai zu unterstützen. Es gebe eine "wachsende Mehrheit von Menschen" im Vereinigten Königreich, die in der EU bleiben wolle, sagte Tusk am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Diese Menschen dürften nicht verraten werden. "Sie fühlen sich womöglich vom britischen Parlament nicht ausreichend repräsentiert, aber sie müssen sich von Ihnen (...) repräsentiert fühlen", rief Tusk den EU-Abgeordneten zu. "Weil sie Europäer sind."

USA: Rohölvorräte steigen überraschend

WASHINGTON - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Sie legten um 2,8 Millionen auf 442,3 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um 2,5 Millionen Barrel gerechnet.

US-Handelsdefizit schrumpft nach Zehnjahreshoch

WASHINGTON - Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Januar deutlich verringert. Das Handelsdefizit fiel um 8,8 Milliarden auf 51,1 Milliarden US-Dollar (45,2 Mrd Euro), wie das amerikanische Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten ein wesentlich höheres Defizit von 57,0 Milliarden Dollar erwartet.

Jobvermittler-Umfrage: Abbau der Arbeitslosigkeit dürfte stocken

NÜRNBERG - Die schwächelnde Konjunktur dürfte sich Jobvermittlern zufolge in den kommenden Monaten auch auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit auswirken. Sie erwarten, dass die Zahl der Jobsucher zumindest saisonbereinigt nicht mehr zurückgeht, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktumfrage für März. Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.

Ministerium: Erste Anklage in Cum-Ex-Fällen bald fertig

DÜSSELDORF - Eine erste Anklage in den mehr als 50 Ermittlungsverfahren zu den mutmaßlich milliardenschweren Cum-Ex-Steuerdeals ist in Kürze zu erwarten. Die Anklage liege der Oberstaatsanwaltschaft Köln im Entwurf vor, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtags. Biesenbach wies Vorwürfe einer zu langsamen Bearbeitung der Verfahren zu den umstrittenen Steuerdeals mit zu wenig Personal zurück. Die mit derzeit 51 Verfahren am stärksten betroffene Staatsanwaltschaft Köln habe ihre personelle Ausstattung als "auskömmlich" bezeichnet.

