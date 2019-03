Most Actives in Stuttgart: Netflix Put, Kauf, CP7WVP: https://goo.gl/P72xaS WIRECARD Call, Kauf, PZ7EWG: https://goo.gl/WsNLNL Der Dax hat sich bis zum Nachmittag in die Gewinnzone zurückgekämpft. Im Hoch stand er sogar leicht - und kurz - über 11.500 Punkten, gab dann aber wieder alle Tagesgewinne ab. Bereits am Vortag hatte er über ein halbes Prozent gewonnen und so eine viertägige Verlustserie beendet. Das Umfeld sei weiter von Unsicherheit geprägt, die Stimmung aber schlechter als die Lage. Die Infineon-Aktien brachen nach einem pessimistischeren Jahresausblick des um mehr als 7 Prozent ein. Auch andere Halbleitertitel leiden. Daimler, Deutsche Bank und Covestro zählen zu den Gewinnern. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß