Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner sieht zahlreiche Vorteile in einer Fusion mit der Commerzbank und drückt bei den Gesprächen aufs Tempo.

Der Vorstand beider Banken habe kommuniziert, bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal Ende April "schon mit konkreteren Überlegungen überraschen zu können", sagte Achleitner am Mittwoch auf einer Finanztagung in Liechtenstein. Zugleich wandte er sich gegen Kritiker, die ein fusioniertes Institut für zu groß und gefährlich halten. Generell gelte, dass Größe in der Finanzbranche wichtig sei. "Vielleicht ist unser Problem nicht 'too big to fail' sondern 'too small to scale'. Size matters." Volkswirtschaftlich mache ein Zusammenschluss sehr viel Sinn. "Ob das betriebswirtschaftlich Sinn macht, gilt es zu überprüfen."

Entgegen Achleitners Aussagen haben sich weder Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing noch Commerzbank-Chef Martin Zielke bislang öffentlich zum Zeitplan bei den Fusionsgesprächen geäußert. Zielke hatte vergangenen Freitag in einem Brief an die Mitarbeiter lediglich erklärt, er wolle "schnell zu einem Ergebnis" kommen. Insider gehen davon aus, dass eine Entscheidung für oder gegen einen Zusammenschluss noch vor ...

