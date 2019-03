Das Mischpreisverfahren für Regelenergie soll spätestens bis zum Jahresende wieder abgeschafft werden. Der BEE sieht in der Einführung von Regelarbeitsmärkte einen richtigen Schritt für die Vermarktung erneuerbarer Energien.Vor nicht einmal einem Jahr hatte die Bundesnetzagentur das Mischpreisverfahren für Zuschläge bei der Bereitstellung von Regelenergie eingeführt. Es wird spätestens zum Jahresende wieder Geschichte sein. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßte die Entscheidung im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie "Guideline on Electricity Balancing" in den kommenden drei bis ...

