Mit Verlusten von über 6 Prozent ist die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon Technologies am Mittwoch schwächster Performer im DAX. Grund für den Kursrückgang ist eine Ad-hoc-Meldung des Unternehmens, in der die Jahresziele nach unten angepasst wurden. Wegen anhaltender weltweiter Unsicherheiten und einer schwächeren Nachfragedynamik geht das Management in diesem Jahr nunmehr von einem Umsatz in Höhe von 8 Mrd. Euro (plus minus 2 Prozent) aus, nach 7,6 Mrd. Euro in 2018. Bei der Segmentergebnismarge ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...