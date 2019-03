Berlin (ots) - Vor dem Luftfahrtgipfel am morgigen Donnerstag hat Bundesjustizministerin Katarina Barley deutliche Verbesserungen zugunsten der Fluggäste gefordert. "Beim Thema Verbraucherfreundlichkeit gibt es bei vielen Airlines noch Luft nach oben", sagte die SPD-Politikerin dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Das gelte vor allem für die Entschädigung der Kunden bei Verspätungen und Annullierungen. "Entschädigungen müssen unkompliziert und rasch an die betroffenen Kunden ausgezahlt werden", betonte Barley. Die Ministerin unterstützt dabei die Forderung der Verbraucherschützer, das Verfahren für die Kunden zu erleichtern. "Anträge für Entschädigungen müssen digital gestellt werden können", sagte die Ministerin. Ausdrücklich spricht sich Barley gegen Bestrebungen auf europäischer Ebene aus, die Voraussetzungen für Entschädigungen zu verschärfen, etwa durch eine Verlängerung der zumutbaren Verspätungszeiten oder eine Verringerung der Entschädigungszahlungen. "Einschränkungen bei den Entschädigungen lehne ich ab", betonte die Ministerin. Am Donnerstag trifft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer Vertreter der Luftfahrtbranche, um über Verbesserungen im Flugverkehr zu sprechen.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de