Zürich (ots) - Die neue Eigentümerin der Fluggesellschaft Germania

Flug, Leyla Ibrahimi-Salahi, spricht erstmals nach dem Kauf über ihre

Beweggründe. Im Interview mit der «Handelszeitung» sagt sie: «Wäre

der Schweizer Ableger Germania Flug verschwunden, hätten wir keine

Alternativen mehr gehabt. Es wäre für viele Destinationen fast eine

Monopolstellung des Lufthansa-Konzerns entstanden. Das hätte unser

Geschäft nicht einfacher gemacht.»



Ibrahimi-Salahi ist Chefin der Reisefirma Air Prishtina, die in

Europa Flugtickets Richtung Balkan verkauft. Eigene Flieger hatte das

Unternehmen bisher nicht. Im Februar übernahm sie Germania Flug in

der Schweiz, nachdem Germania in Deutschland insolvent wurde. «In

Deutschland konnten wir schnell Lösungen finden mit Eurowings und

Orange2Fly. Für das Nicht-EU-Land Schweiz ist das anders.»

Hintergrund ist, dass hier nur in der Schweiz registrierte Maschinen

eingesetzt werden können.



Zur Zukunft der Airline sagt Ibrahimi-Salahi: «Wir reichen

Germania Flug nicht weiter. Wir haben uns engagiert und möchten das

vorantreiben.» Jetzt werde sie sich auf das Rebranding der Germania

Flug konzentrieren sowie mit Hochdruck an der neuen Website und dem

Buchungssystem arbeiten. Für Germania in Deutschland habe sie nicht

geboten.



Auf die Frage, ob sie finanziell in der Lage sei, eine Airline zu

führen, sagt Ibrahimi-Salahi: «Wir gehen jetzt mit voller Motivation

an die Arbeit und wollen die Airline fit machen.» Und: «Es wird

definitiv nicht nur eine Balkan-Airline sein. Wir wollen weiter

klassische Warmwasserziele wie zum Beispiel Gran Canaria anbieten.

Wir werden schauen, welche Ziele profitabel sind und wo die Nachfrage

ist.» Im Sommer werde die Airline vier Flieger einsetzen.



