Jetzt ist es offiziell: Das EU-Parlament hat beschlossen, Einweg-Plastik deutlich zu reduzieren. Doch das Verbot kann das eigentliche Problem kaum lösen. Hierzu bräuchte es weitreichendere Schritte.

Es ist einer der letzten Schritte in einem Verfahren, für das sich die Politik schon ausgiebig gefeiert hat und nun noch einmal feiern lässt: An diesem Mittwoch hat das EU-Parlament das Verbot von Einweg-Plastikprodukten beschlossen, für die es geeigneten Ersatz gibt. Die große Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Straßburg für entsprechende neue Regeln, die vor allem die Meere vor Vermüllung bewahren sollen. Formell müssen nun noch die Mitgliedstaaten die neuen Regeln verabschieden, bevor sie in ab 2021 in Kraft treten.

Dazu gehören unter anderem Plastikteller und -besteck sowie Strohhalme, Luftballonstäbe und Wattestäbchen aus Kunststoff. Auch Behälter und Becher aus aufgeschäumtem Polystyrol sollen verbannt werden, genau wie Produkte aus sogenanntem oxo-abbaubarem Kunststoff, weil das Material in Mikroplastik zerfällt und Umwelt und Gesundheit belasten kann.

Nach dem Votum in Straßburg müssen formell noch die Mitgliedstaaten grünes Licht geben. 2021 soll das Verbot greifen, dann verschwinden viele Produkte aus den Supermarktregalen. Die EU hofft, so den Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 um insgesamt 3,4 Millionen Tonnen zu verringern. Dadurch sollen auch Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden.

Alternativen gibt es längst, ob aus Pappe, Holz, Glas oder Bambus. Die sind in der Herstellung nicht immer ökologisch besser als Plastikprodukte, vor allem wenn sie nicht mehrmals verwendet werden. Aber das EU-Verbot ist gemünzt auf das Plastik an den Stränden und in den Meeren. Dort ist es lebensgefährlich für Tiere und landet als Mikroplastik über die Nahrungskette auch auf den Tellern der Menschen. Experten warnen eindrücklich: 2050 könnten mehr Plastikteile als Fische in den Ozeanen schwimmen.

Das Problem dieses Beschlusses liegt allerdings woanders: Um die Plastik-Vermüllung der Ozeane zu verhindern, reicht es nicht, in der EU auf kleine Rührstäbchen ...

