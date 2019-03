Die alte TAN-Liste steht vor dem Aus. Bankkunden müssen sich an Apps, Fingerabdrücke oder TAN-Generatoren gewöhnen. Welche Vor- und Nachteile diese haben - und warum Sie Ihre TAN-Liste aus Papier nicht wegwerfen sollten.

Sie sind so alt wie das Onlinebanking selbst: Listen mit Transaktionsnummern (TAN), die Sparer oder Anleger am Computer eingeben müssen, um Überweisungen oder Wertpapierkäufe freizugeben. Längst haben Banken modernere Methoden entwickelt, für die keine Papierlisten mehr nötig sind. Ab dem 14. September 2019 ist das Aus für die alten TAN-Listen besiegelt. Zu unsicher, sagt Brüssel.

Gewohnheitstiere unter den Bankkunden müssen sich jetzt also möglichst schnell an die volldigitalen Verfahren gewöhnen. Aber auch digitalaffine Kunden können sich überlegen, welches der zahlreichen Transaktionsverfahren am besten zu ihnen passt. Eine solche Entscheidung kann sogar zum Wechsel der Bank führen.

"Die Banken bieten viele unterschiedliche Methoden als Alternative zu den TAN-Listen an", sagt Fabian Schuster, Experte für Zahlungsverkehr beim Bankenverband BdB. Schuster schätzt, dass einige Hunderttausend Bankkunden noch die alten Papierlisten nutzen. Gemessen an den rund 100 Millionen Privatkonten in Deutschland sind das aber vergleichsweise wenige.

Bei den volldigitalen Methoden ohne Papier verlieren Sparer und Anleger leicht den Überblick - auch weil Banken unterschiedliche Marketingbegriffe nutzen. Bei einigen Methoden werden bei jeder Überweisung digitale TAN erzeugt, die für die gerade vorbereitete Transaktion gültig sind. Bei anderen Methoden, etwa der elektronischen Signatur, müssen gar keine TAN mehr eingetippt werden.Erlaubt sind ab dem 14. September vor allem noch folgende Verfahren:mTAN: Die Bank schickt eine mobile TAN per SMS, sobald der Kunde im Onlinebanking eine Überweisung vorbereitet. Vorteil: Das funktioniert auch bei alten Handys ohne Smartphone-Funktion. Nachteil: Manche Banken verlangen Gebühren für den TAN-Versand etwa in Höhe der Kosten für eine SMS.

ChipTAN: Der Kunde erhält einen Kartenleser, der eine frische TAN für das Onlinebanking ausspuckt, sobald er seine ...

