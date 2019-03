MOUNTAIN VIEW /HAVANNA (IT-Times) - Während die EU-Kommission als Wettbewerbshüter in Europa Google das Leben immer schwerer macht, liebäugeln die Kalifornier mit einer Expansion in Kuba. Google, die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., verhandelt mit Kuba über einen Deal für einen besseren...

Den vollständigen Artikel lesen ...