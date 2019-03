Riad - Im Mittleren Osten entsteht ein neuer Chemiegigant: Die weltgrösste Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco übernimmt für rund gut 69 Milliarden US-Dollar die Mehrheit am saudi-arabischen Chemiekonzern Sabic, die Grossaktionär der Baselbieter Clariant ist.

Es ist einer der grössten Deals in der Chemiebranche seit der 130 Milliarden Dollar schweren Fusion der US-Firmen Dow und DuPont. Saudi Aramco übernimmt dafür den Anteil des staatlichen Investmentfonds PIF von 70 Prozent an Sabic, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Saudi Aramco hat nach eigenen Angaben derzeit nicht vor, die übrigen 30 Prozent zu kaufen.

"Historischer Moment"

Beide Seiten hatten bereits seit Monaten um den Anteil gepokert und damit auch für Verzögerungen beim ursprünglich geplanten Börsengang von Aramco gesorgt. Saudi ...

