Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse - diese Dinge gehören auf jede Visitenkarte. Aber was gehört auf eine, an die Ihre Kontakte sich erinnern werden? Fünf Experten geben Tipps.

Joachim Rumohr zeigt seine Visitenkarte liebend gerne vor. Er ist als Netzwerk-Experte bekannt. Somit sind Visitenkarten ein elementarer Teil seines Jobs. Deshalb lässt er diesem Stück Papier auch besonders große Aufmerksamkeit zukommen. Er möchte schließlich in Erinnerung bleiben. Ein genauerer Blick auf Rumohrs Karte zeigt, dass sie aus vier Seiten besteht. Sie ist ein Flyer im Mini-Format. Vorne drauf steht sein Name, klappt man seine Karte auf, sind ein Foto, seine Kontaktdaten und ein Informationstext zu sehen. Auf der Rückseite steht "das merke ich mir" und sonst nichts. Lediglich ein paar leere Zeilen füllen den Rest dieser Seite. "Hier können meine Gesprächspartner sich etwas über mich oder das Gespräch notieren", erklärt Rumohr.

Dass Rumohr sich so viele Gedanken über seine Visitenkarte macht, scheint auf den ersten Blick verwunderlich. In Zeiten von Business-Kontakten via linkedIn oder Xing wirkt ein Stück Papier antiquiert, das einsortiert und bestenfalls via App ins Smartphone eingepflegt werden muss. Dennoch verraten auch heute noch Visitenkarten durch Design und Haptik etwas über die Identität eines Unternehmens oder einer Person. Aber was macht eine wirklich gute Visitenkarte eigentlich aus?

Wir haben mehrere Experten befragt. Hier ihre Antworten.

Rechteckig, zum Aufklappen oder doch quadratisch?

Das sagt der Druck-Experte: Joachim Rumohrs Klappkarten-Idee gefällt Georg Treugut. Er ist Country Manager bei Vistaprint, einem Hersteller von Flyern, Bannern und auch Visitenkarten. Für Klappkarten hat er einen Tipp: Für den Fall, dass der Empfänger seine Visitenkarte in einer Mappe oder Hülle aufbewahrt, sollten die wichtigsten Informationen auf der Vorderseite stehen, damit sie auf den ersten Blick sichtbar sind. Das sagt der Design-Profi: Frank Thiele, Managing Partner bei der Agentur factor-product, betont, dass die Form der Visitenkarte zur Person passen muss. Eine ausklappbare Karte mit Textfeld hält er nur dann für sinnvoll, wenn es auch wichtige Informationen zu notieren gibt wie beispielsweise beim Besuch eines Technikers.

Was muss draufstehen?

Das sagt der Kommunikations-Coach: Die postalische Adresse können Sie sich in vielen Berufen heutzutage sparen, meint Kommunikations-Coach Kathrin Koehler aus Berlin. "Wir schreiben doch ohnehin keine Briefe mehr", sagt sie. Stattdessen gehören relevante Web-Adressen und der Name des Twitter-Profils - falls vorhanden - dazu.Das sagt der Druck-Experte: Georg Treugut sieht eine Visitenkarte als Ergänzung zur Website. Wenige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...