Immer mehr Menschen werden immer älter. Manche werden dement. Wie wir im Alltag mit ihnen umgehen, darüber hat sich das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens Gedanken gemacht. Zu sehen am Donnerstag, 28. März 2019, ab 20:15 Uhr.



"Meine Frau hat sich nicht in der Warteschlange eingereiht, sondern ging einfach vorbei mit vollem Korb. Dann sind die Kassiererinnen hinterhergestürzt und haben meine Frau festgehalten." So schildert Ehemann Klaus Justus, was seine an Demenz erkrankte Frau in einem Supermarkt erlebte. Solche Szenen spielen sich immer häufiger ab. Denn die Zahl der Demenzerkrankten steigt. In Rheinland-Pfalz sind bereits 80.000 Menschen betroffen. Obwohl es Schulungen gibt, die zeigen, wie man mit dementen Menschen umgehen sollte, sieht der Einzelhandel und Unternehmer keinen Handlungsbedarf. Auch viele Passanten sind verunsichert, wenn sie auf orientierungslose Mitmenschen stoßen. Wie gehen wir künftig mit der wachsenden Zahl dementer Menschen in unserem Alltag um?



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Protest im Baumhaus: Eifeler Bürger kämpfen um den Erhalt ihres Waldes - Krankenkassen im Umbruch: Was bringen die geplanten Reformen den Patienten? - Sie zahlt, sie zahlt nicht: Regionale Unterschiede bei den Krankenkassen - Was zahlt die Krankenkasse eigentlich? - Tödlicher Giftmüll-Unfall in Heßheim: Neue Erkenntnisse - "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - Sex sells!



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.



