LOS ANGELES (USA), March 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Imperial Capital Group, LLC ("Imperial") hat heute bekanntgegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Imperial Capital (International), LLP ("Imperial Capital International") eine neue Zweigstelle in Mailand eröffnet hat. Die italienische Zweigstelle von Imperial Capital (International), LLP erweitert das internationale Geschäft von Imperial auf Kontinentaleuropa und wird vom Geschäftsführer Antonio Mannino geleitet, der von Imperial Capital International in London wechselt. Dieser Wechsel einer leitenden Führungskraft und der neue Standort ermöglichen es Imperial Capital International, seine Beziehungen zu institutionellen Kunden aus Europa weiter auszubauen und zu stärken sowie die bestehenden Vertriebs- und Handelsaktivitäten von Imperial zu ergänzen.



Herr Mannino kam im Jahr 2016 zu Imperial Capital International Credit Sales und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Kreditverkauf und -handel, insbesondere für italienische Hedgefonds- und Echtgeldkunden. Zuvor war Herr Mannino Director of Fixed Income bei Société Générale mit einem Fokus auf Investment Grade und High Yield Credit Sales. Herr Mannino hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi.

"Unsere neue Zweigstelle in Mailand steht für eine wichtige Entwicklung unseres Europageschäfts. Sie baut auf dem Erfolg unseres Londoner Geschäfts auf und nutzt die beträchtlichen Erfahrungen und Beziehungen von Herrn Mannino im Bereich des Kreditverkaufs. Dies wird uns dabei helfen, unsere institutionellen Kunden besser bedienen zu können, und unterstreicht unser Engagement für die institutionelle Gemeinschaft sowie unser langfristiges Engagement für Europa", sagte Brian Robertson, Leiter von Imperial Capital International in Europa.

Über Imperial Capital, LLP

Imperial Capital, LLC ist eine Investmentuniversalbank, die institutionellen Anlegern und mittelständischen Unternehmen eine einzigartig integrierte Plattform mit umfassenden Dienstleistungen bietet. Wir bieten institutionellen Anlegern anspruchsvolle Vertriebs- und Handelsdienstleistungen und stellen Unternehmenskunden aus dem Mittelstand ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung, Kapitalmärkte und Restrukturierung zur Verfügung. In Verbindung mit der unternehmenseigenen Analyse unserer Research- und Sales-and-Trading-Abteilungen bieten wir eine die Kapitalstruktur des Emittenten umfassende Investitionsanalyse, die Bankdarlehen, Schuldverschreibungen, den Hybrid-/Bankkapitalmarkt.

Über Imperial Capital (International), LLP

Imperial Capital International wurde 2011 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft von Imperial Capital, LLC mit einer Niederlassung im Zentrum von London. In Ergänzung zu den bestehenden Konzessionen für Unternehmenskreditverkauf und -handel von Imperial Capital erweiterte Imperial Capital International die Konzession von Imperial Capital auf den EWR. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Produkte aus dem gesamten Kreditsprektum zu verkaufen, und verfolgt einen vollständigen Kapitalstrukturforschungsansatz, um die Vertriebs- und Handelsdienstleistungen für seine institutionellen Kunden aus Europa zu ergänzen.