Die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers Lyft sind vor dem Börsengang in New York bei Anlegern begehrt. Der Uber-Rivale hob die Preisspanne für die Papiere am Mittwoch auf 70 bis 72 Dollar an, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. ...

