Die Aktie von Borussia Dortmund stieg im vergangenen Herbst kontinuierlich an und markierte am 12. November bei 10,29 Euro ein Hoch. Unmittelbar danach setzte eine Konsolidierung ein, in deren Verlauf der Kurs bis zum 10. Dezember auf 7,71 Euro zurückkam. Den Käufern gelang es, die Aktie in diesem Bereich zu stabilisieren und eine Gegenbewegung einzuleiten. Sie führte bis zum 5. Februar zu einem Anstieg auf 9,45 Euro.

Die Anleger nutzten das hohe Kursniveau nicht nur für kurzfristige Gewinnmitnahmen, ... (Dr. Bernd Heim)

