Der Chef der Fluggesellschaft Condor, Ralf Teckentrup, kann sich eine Übernahme seiner Airline durch die deutsche Lufthansa vorstellen. Er könne diese Ideen nachvollziehen, sagte Teckentrup den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben).



"Wir fliegen im kommenden Winter von Frankfurt aus mit 16 Maschinen. Das würde zur Lufthansa passen", so der Condor-Chef weiter. Wenn die Lufthansa Interesse habe, "sollte sie sich bei unserer Muttergesellschaft Thomas Cook melden, die sich überlegt, die Airlines des Konzern zu verkaufen". Der Vorstandschef der Lufthansa, Carsten Spohr, hatte jüngst entsprechende Andeutungen gemacht.



"Wir sind eine Gesellschaft, die kerngesund ist und Geld verdient", sagte Teckentrup zu diesen Überlegungen. "Wer uns kauft, will mit der Airline etwas anfangen. Deshalb bin ich entspannt und guter Laune", so der Condor-Chef weiter.