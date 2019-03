"Stuttgarter Nachrichten" zu Zukunft von Smart:

"Auf den neuen Daimler-Chef Ola Källenius kommen auch so schon genügend Herausforderungen zu, da ist ein weiteres Sorgenkind nur hinderlich. Der Konzern steht unmittelbar vor seiner Aufspaltung und steckt mitten in einer historischen Transformation. Die große Elektrooffensive läuft eher schleppend an. Probleme bei den Batterien sorgen für Verzögerungen bei der Produktion. Gleichzeitig muss Daimler nach einem Gewinneinbruch im letzten Jahr die Kosten senken. Eine unrentable Kleinwagenmarke hilft da nicht weiter. Wenn Daimler nun gemeinsam mit einem chinesischen Partner nach einer neuen Zukunft für das Sorgenkind Smart sucht, ist das vor diesem Hintergrund eine gute Idee. Viel zu verlieren hat der Daimler-Konzern dabei nicht."/al/DP/he

