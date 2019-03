"Weser-Kurier" zu Tariflohn in der Pflege:

"Von Gesundheitsminister Spahn kann man halten, was man mag, aber in puncto Pflege hängt er sich rein. Am Mittwoch traf er eine Krankenschwester, die das seit Jahresbeginn geltende Gesetz für mehr Pflegepersonal für einen "Witz" hält. Ihr Urteil ist zu hart. Spahns Gesetz schiebt eine Reihe wichtiger Maßnahmen an, etwa die Finanzierung von deutlich mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern und von 13?000 Kräften in der vollstationären Altenpflege. Natürlich bringt das der ambulanten Pflege nichts und löst nicht die Frage, woher das Personal kommen soll. Die Personalfrage will der Minister nun angehen: über bessere, bundesweit einheitliche Tariflöhne. Spahn hat erkannt, wie ernst die Lage ist. Die Arbeitgeber laufen jedoch Sturm. Manch einer sieht die Marktwirtschaft ausgehebelt. Aber wäre das so schlimm? Der Dienst am Menschen muss keinen Profit abwerfen. Der Gewinndruck in Krankenhäusern und Altenheimen führt zu einem unwürdigen Umgang mit unseren Mitmenschen."/al/DP/he

