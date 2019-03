Aktien haben der State Street Bank zufolge bei den Anlegern nur minimal Vertrauen hinzugewonnen. Der Global Investor Confidence Index (ICI) sei im März im Vergleich zum Vormonat lediglich um 0,4 Punkte auf 71,3 Zähler gestiegen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Boston mit.

Im Januar war das Barometer noch auf den tiefsten Stand seit mindestens Ende 2011 gefallen. Der Indikator wurde zwar bereits davor erhoben, allerdings hat sich die Berechnung leicht geändert, so dass die Werte schlecht vergleichbar sind.

Regional betrachtet hat die Zuversicht der Investoren für Aktien im März nun in Nordamerika und in Asien zugelegt. In Europa hingegen habe das Vertrauen abgenommen.

"Die Anleger sehen sich weiter mit zunehmenden politischen Risiken konfrontiert, insbesondere einem möglichen harten Brexit, einem Scheitern der Handelsgespräche zwischen den USA und China und möglichen Gewinnen der Populisten bei den Europawahlen im Mai. Die gestiegene Unsicherheit scheint die nordamerikanischen und europäischen Anleger vom Risiko weg zu drängen", sagte Kenneth Froot vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen State Street Associates.

"Das Vertrauen der Anleger hat sich angesichts der 'V-förmigen' Erholung der Preise für risikoreiche Anlagen nur überraschend schwach erholt. Das Vertrauen der Anleger in Europa ist vielmehr noch weiter gesunken, da sich die grundlegenden Nachrichten weiter verschlechtern", sagte Michael Metcalfe, Leiter der globalen Makro-Strategie bei State Street Global Markets.

Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen beziehungsweise die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./la/bek/he

