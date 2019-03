Er ist für hohe Empfindlichkeit sowie niedrige Temperatureffekte und Nichtlinearität ausgelegt und verfügt über umfangreiche Optionen für verschiedene Druck- und Betriebstemperaturbereiche. Die Edelstahlgehäuse Hastelloy C276 und 316L gewährleisten eine lange Lebensdauer beim Einsatz in korrosiven Medien. Neue Funktionen wurden beim Messdatenerfassungssystem GL7000 umgesetzt. Hierzu gehören die Dual Sampling Funktion zur Verbesserung von Langzeitaufzeichnungen: Durch zwei unterschiedliche Abtastraten wird die Auswertung der Messdaten erleichtert, gleichzeitig wird die Dateimenge verkleinert. Neu ist auch der Mikrofon-Eingang am GL7-CHA-/Charge Modul, der es ermöglicht, Mikrofone direkt anzuschließen als auch die Aufnahmen mit der GL-Connection Software zu analysieren. Die Funktion der Dehnungs- und Beschleunigungssensoren zeigt alle einstellbaren Setup-Werte auf einer einzigen Bildschirmseite an.

Den vollständigen Artikel lesen ...