Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IFX: Infineon am 27.3. -5,20%, Volumen 289% normaler Tage , CON: Continental am 27.3. -1,46%, Volumen 104% normaler Tage , BAYN: Bayer am 27.3. -1,30%, Volumen 174% normaler Tage , DAI: Daimler am 27.3. 1,91%, Volumen 103% normaler Tage , 1COV: Covestro am 27.3. 2,25%, Volumen 119% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 27.3. 2,86%, Volumen 126% normaler Tage , DAX: -0,00% Aktie Symbol SK Perf. Deutsche Bank DBK 7.514 2.86% Covestro 1COV 48.070 2.25% Daimler DAI 51.350 1.91% Bayer ...

