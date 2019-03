Zug - Die Schweizerische Stiftung für den Doron Preis würdigt in Zug am 3. April 2019 zwei Preisträger für ihr wissenschaftliches und kulturelles Engagement. Prof. Dr. Thomas Schulthess wird für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet des Hochleistungsrechnens geehrt. Das «Centro Culturale» und die Gemeinde Chiasso erhalten die Auszeichnung für das weit über die Region hinaus reichende hochkarätige Kulturangebot. Die Doron Preise sind mit je 100'000 Schweizer Franken dotiert.

Herausragender Wissenschaftler auf dem Gebiet des Hochleistungsrechnens

Prof. Dr. Thomas Schulthess ist einer der renommiertesten Schweizer und amerikanischen Wissenschaftler auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Hochleistungsrechnens. Er wurde 2008 zum Direktor des Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) und zum ordentlichen Professor für rechnergestützte Physik an der ETH Zürich ernannt. Das CSCS betreibt im Auftrag des Bundes für die rechnergestützte Forschung in der Schweiz eine hocheffiziente Technologieplattform zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen mittels Simulationen, Datenanalyse, sowie der Datenarchivierung. Das CSCS wurde 1991 als nationales Rechenzentrum der ETH Zürich mit Sitz im Tessin in Betrieb genommen.

In Kathmandu (Nepal) geboren, studierte Thomas Schulthess Physik an der ETH Zürich und promovierte 1994 mit einer Arbeit zur Oberflächenphysik, in der er Experiment und Supercomputing-Simulationen kombinierte. Anschliessend setzte er seine Forschung am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien und am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee fort. Er veröffentlichte während dieser Zeit rund 70 Forschungsarbeiten in den renommiertesten Zeitschriften seines Fachs. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf Magnetoelektronik, Nanowissenschaften und Übergangsmetalloxidmaterialien sowie die Anwendung ...

