Zum ersten Mal hat das Unterhaus in London über Alternativen zum Brexit-Deal der Regierung abgestimmt. Zwar setzte sich in der ersten Runde keine der Varianten durch. Dennoch zeichnet sich ein möglicher Ausweg aus der Brexit-Krise ab.

Nach einem langen Tag im Parlament in London, nach langen Debatten und zahlreichen Abstimmungen, fiel die Verkündung der Ergebnisse am späten Mittwochabend zunächst enttäuschend aus: Für keinen der acht alternativen Brexit-Kurse, über die an diesem Tag in Testabstimmungen abgestimmt worden ist, gab es eine Mehrheit.

Am knappsten unterlag der Vorschlag, dass Großbritannien nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU verbleiben soll: Hierfür stimmten 264 Abgeordnete, 272 stimmten dagegen. Noch mehr Abgeordnete sprachen sich dafür aus, eine Volksabstimmung über das finalen Brexit-Austrittsabkommen durchzuführen: 268. Gegen diese Variante stimmten allerdings 295 Abgeordnete.

Die favorisierte Brexit-Variante der Hardliner, der "No Deal"-Brexit (bei dem Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlassen würde), erhielt nur 160 Stimmen. 400 Abgeordnete stimmten dagegen.

Obwohl sich an diesem Tag keine Mehrheit für einen alternativen Brexit-Kurs herausgebildet hat, waren die Testabstimmungen vom Mittwoch dennoch bedeutend: Denn es war das erste Mal, dass die Abgeordneten sondieren konnten, welche Präferenzen es im Unterhaus für die unterschiedlichen Brexit-Varianten gibt.Dass diese Abstimmungen überhaupt abgehalten worden sind, war an sich schon ein Meilenstein. Denn Premierministerin Theresa May hat während des gesamten Brexit-Prozesses alles daran gesetzt, das Parlament so weit wie möglich aus den wichtigen Entscheidungen herauszuhalten. Vor zwei Jahren entschied May im Alleingang, einen relativ harten Brexit anzusteuern: Großbritannien sollte raus aus dem Binnenmarkt und der Zollunion und nach dem Brexit nicht länger der Gerichtsbarkeit der EU-Gerichte unterstehen. EU-Bürger sollten nicht länger ein Anrecht darauf haben, nach Großbritannien zu ziehen. Doch diese "roten Linien" haben die gesamten Brexit-Verhandlungen überschattet und erschwert.

Als May Ende des Jahres ihren Brexit-Deal dem Parlament vorlegte, war dieser so von Kompromissen durchzogen, dass ...

