Die unklare Situation rund um den Brexit ließ Anleger am Mittwoch zurückhaltend agieren. Heute sind die Blicke unter anderem auf die anstehenden Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China gerichtet.

An die Erholung des Vortages konnte der Dax am Mittwoch nicht anknüpfen. Zwar legte der Leitindex zunächst zu, verlor aber nach Eröffnung der Wall Street wieder und schloss am Ende quasi unverändert bei 11.419 Punkten. Für Vorsicht unter den Investoren dürfte einmal mehr die unklare Situation um den Brexit gesorgt haben.

Am Donnerstag notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich bei 11.412 Punkten.

1 - Vorgaben aus den USA

Aus Furcht vor einer weiteren Abkühlung der Weltwirtschaft haben Anleger am Mittwoch US-Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 25.625 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,5 Prozent auf 2805 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 7643 Punkte.

Bauchschmerzen bereitete Investoren erneut die Entwicklung am Anleihemarkt. Dort warfen dreimonatige US-Bonds weiterhin mehr ab als zehnjährige. An der Börse gilt das als Signal einer nahenden Rezession. Nach Einschätzung von Manager Paul O'Connor vom Vermögensverwalter Janus Henderson sind die Ängste vor dieser sogenannten inversen Zinskurve überzogen. "Ich glaube nicht, dass der Anleihemarkt mehr über die Weltwirtschaft weiß als der Rest", sagte er.

2 - Handel in Asien

Konjunktursorgen haben die japanische Börse auch am Donnerstag belastet. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio 1,4 Prozent im Minus bei 21.073 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor ebenfalls 1,4 auf 1586 Zähler.

Zu den Verlierern zählten vor allem Exportwerte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Subaru fielen um 3,8 Prozent und Hitachi Construction Machinery um zwei Prozent. Renesas Electronics und Rohm verloren mehr als fünf Prozent nachdem der deutsche Chipkonzern Infineon seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) zum zweiten Mal binnen zwei Monaten senkte.

3 - Hauptversammlung der Deutschen Telekom

Konzernchef Timotheus Höttges muss in Bonn den Telekom-Aktionären erklären, wie es im wichtigen US-Geschäft weitergeht. Für die angestrebte Fusion mit dem Rivalen Sprint steht die Zustimmung mehrerer US-Behörden ...

