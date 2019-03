Erholungen sollten im Bereich von 11.500/11.530 Punkten auslaufen, die nächste Abwärtswelle dürfte den Bereich um 11.200 Punkte anlaufen. Über 11.530 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anstieg bis 11.800 Punkte deutlich an. Allerdings ist aktuell auch im großen Bild mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

So dürfte der DAX im Monatschart mit einer roten Monatskerze aus dem Monat gehen. Im Verbund mit der vorherigen Aufwärtsbewegung, dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer und am alten steigenden Trendkanal ein sehr bärisches Signal.

Achtung: Neuer Short-Schein HX8RSS mit naher KO-Schwelle bei 11.530 Punkten. Geringer Kapitaleinsatz!!

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 11.420 Punkten, vorbörslich bei 11.460 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 11.200 und 11.000 Punkten, nach oben bei 11.400, 11.450 und 11.600 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Korrektur von Anfang März bis Ende März.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator ...

