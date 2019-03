IRW-PRESS: Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions kündigt Termin der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und Geschäftsjahres 2018 an

Converge Technology Solutions kündigt Termin der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals und Geschäftsjahres 2018 an

26. März 2019 - TORONTO, ONTARIO - Converge Technology Solutions Corp. (Converge oder das Unternehmen) (TSXV:CTS) (FWB:0ZB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Ergebnis für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangen ist, am Donnerstag, den 28. März 2019 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird anschließend am Freitag, den 29. März 2019 um 9:00 Uhr EST (östliche Zeit) eine Telefonkonferenz mit Chief Executive Officer Shaun Maine und Chief Financial Officer Mary Anne Palangio abhalten. Nach dem Unternehmensupdate findet eine Frage- und Antwortrunde statt.

Einzelheiten der Telefonkonferenz:

Datum: Freitag, 29. März 2019

Uhrzeit: 9:00 Uhr EST (östliche Zeit)

Einwahlnummern für Teilnehmer:

Telefonnummer lokal und international: (+1) 416 764 8609

Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0605

Konferenz Nr.: 51999150

Nummern für Abruf der Aufzeichnung:

Toronto (+1) 416 764 8677

Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0541

Passwort: 999150 #

Verfall: Freitag, 12. April 2019 um 23:59 Uhr

Ein Live-Audiowebcast sowie eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden auch auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ zur Verfügung stehen. Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz, sodass ausreichend Zeit für einen etwaigen Software-Download besteht, der notwendig ist, um den Webcast abhören zu können.

Über Converge Technology Solutions

Converge Technology Solutions ist mit dem Aufbau einer Plattform mit regionalen Anbietern von Hybrid-IT-Lösungen befasst, die ihren Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Diese Kompetenzen werden durch besonderes Know-how in den Bereichen cloudbasierte Lösungen, künstliche Intelligenz, Blockchain, Recilience und Managed Services ergänzt, wodurch Converge in der Lage ist, den geschäftlichen und technischen Herausforderungen zu begegnen, mit denen öffentliche und private Unternehmen heute konfrontiert sind. Mehr erfahren über Converge können Sie unter www.convergetp.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mary Anne Palangio

Chief Financial Officer

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Tel: +1 (416) 360-1495

Virtus Advisory Group

Ansprechpartner für Aktionäre

E-Mail: converge@virtusadvisory.com

Tel: +1 (416) 644-5081

