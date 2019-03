The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11BH5 ERSTE GP BNK 13-19FLR1190 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A15WA7 ERSTE GP BNK 14-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0234274444 ALLREAL HOLDING 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0XFJ92 STADT HAMBURG LSA A.01VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLXN3 DAIMLER AG.MTN 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4T01 HCOB ZS 31 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW3VA6 LBBW PF.R.4747 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2N91 BAY.LDSBK.IS. 14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JSC2 DZ BANK IS.A210 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US92343VAU89 VERIZON COMM 2039 BD01 BON USD N

CA XFRA CA891145N423 TORONTO-DOM. BK 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA US0258M0EJ41 AMER.EXPR.CR. 2019 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US0258M0EK14 AMER.EXPR.CR. 2019 MTN BD02 BON USD N

CA TUEA XFRA XS0285127329 TURKEY 07/19 BD02 BON EUR N

CA SK4B XFRA XS0421565150 STATKRAFT 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0764253455 RZD CAPITAL 12/19 BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1048934902 DAIMLER CDA FIN.14/19 MTN BD02 BON CAD N

CA BKND XFRA XS1051305974 BK NOVA SCOTIA 14/19 REGS BD02 BON EUR N

CA VCZ XFRA JP3778300008 VITEC HOLDINGS CO.,LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 7KB XFRA MT0000780107 KAMBI GROUP PLC B EO-,003 EQ01 EQU EUR N