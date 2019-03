FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.399 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.133 EUR

13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.186 EUR

6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.089 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.007 EUR

OM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.033 EUR

0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

KYRA XFRA US5015562037 KYOCERA CORP. ADR/1 O.N.

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.091 EUR

13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR

G6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.124 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.248 EUR

16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.059 EUR

5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.165 EUR

751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.114 EUR

M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR

TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.007 EUR

07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.975 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.550 EUR

0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.244 EUR

331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.046 EUR

2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.007 EUR

VDXX XFRA IE00BG143G97 VGDAX EOD 0.068 EUR

41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.133 EUR

ANJ XFRA CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A 0.034 EUR

A1A XFRA SE0000191827 ATRIUM LJUNGBERG SK 2,50 0.465 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.018 EUR

1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.399 EUR

U04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.061 EUR

NGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.026 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.155 EUR

9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.281 EUR