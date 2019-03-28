FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD
UDD XFRA AU000000PTX3 PRESCIENT THERAP.
EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01
XFRA CA52490L2003 LEGION METALS CORP.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD
UDD XFRA AU000000PTX3 PRESCIENT THERAP.
EER7 XFRA BMG4528A1053 HMV DIGITAL CHINA HD-,01
XFRA CA52490L2003 LEGION METALS CORP.