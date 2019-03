FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HO3 XFRA US4424872038 HOVNANIAN ENTER. A DL-,01

G06 XFRA FR0011790542 GENKYOTEX S.A. EO -,10

MSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70

AKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ