Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einer weiteren Schlappe in einem US-Prozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dass die Geschworenen-Jury Bayer für schuldig befunden habe, überrasche nicht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der dem Kläger Edwin Hardeman zugesprochene Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar (71,4 Mio Euro) wohl eine gewisse Enttäuschung. Bayer werde aber in Berufung gehen. Die Blicke der Anleger richteten sich nun auf den dritten Jury-Prozess in Kalifornien, der am 28. März beginne./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 05:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 05:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-28/07:38

ISIN: DE000BAY0017