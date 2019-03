Die britische Investmentbank Barclays hat Zooplus mit "Underweight" und einem Kursziel von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die führende Marktstellung des Online-Händlers für Heimtierbedarf sei gefährdet, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es drohe Gefahr seitens Amazon, und selbst wenn der Online-Riese keine großen Schritte auf diesem Markt unternehmen sollte, sei der Konkurrenzdruck hoch. Bisher habe sich Zooplus in diesem Umfeld gut gehalten, was aber zu Lasten der Profitabilität gegangen sei. Die Bruttogewinnmargen hätten sich nun zwar stabilisiert, viel Luft nach oben gebe es aber nicht./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-28/07:39

ISIN: DE0005111702