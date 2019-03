Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Investis hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018 fast in allen Bereichen zugelegt. Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekt stieg um ein Drittel auf 36 Millionen Franken, wie die auf Wohnimmobilien in der Genferseeregion spezialisierte Investis am Donnerstag mitteilte. Inklusive Neubewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...