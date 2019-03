Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 27 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe den Ausblick aus konjunkturellen Gründen und wegen hoher Lagerbestände gekürzt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lage an den Endmärkten bleibe unsicher, dies tue den wichtigen Wachstumstreibern aber keinen Abbruch. Kurzfristige Volatilitäten beeinträchtigen daher nicht seine Kaufempfehlung./tih/la

