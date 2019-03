Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach einer Gewinnwarnung von 22 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der gekürzte Ausblick an sich sei aufgrund der Lage an den Endmärkten keine Überraschung, das Ausmaß der Kürzung aber schon, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 05:09 / UTC

