Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1258 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Zum Franken tritt der Euro bei 1,1203 Franken knapp oberhalb der 1,12er-Marke auf der Stelle. Am Vortag war er deutlich darunter und auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 gefallen. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9951 Franken ebenfalls kaum.

