Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) unter Mitwirkung der Hong Kong Exporters' Association (HKEA) veranstaltete 34. Hong Kong Gifts Premium Fair findet vom 27. bis 30. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Auf der Fachmesse versammeln sich mehr als 4.360 Aussteller aus rund 30 Ländern und Regionen und damit bildet sie den weltweit größten Marktplatz des Geschenkartikelsektors.

The World's Largest Gifts Fair (Photo: Business Wire)

Im Jahr 2018 kamen mehr als 48.000 Einkäufer aus 139 Ländern und Regionen zu dieser Messe. In diesem Jahr wird hier ein vollständig neues Segment, die "World of Beauty, Fitness Well-Being", präsentiert, wo eine breite Vielfalt an Kosmetika, Hautpflegeprodukten, Fitness- und Spa-Produkten aus der VR China, Hongkong, Korea, Indien und Neuseeland zu finden ist. Die neuseeländische Aromatherapy Company stellt Duftstoffe, Kerzen und Lotionen aus eigener Herstellung vor. Zudem gehören auch maßgeschneiderte Duftstoffe zum Angebot des Unternehmens.

Die angesehene Hall of Fine Designs kehrt mit über 130 renommierten Marken aus der ganzen Welt zurück, darunter B.Duck aus Hongkong, das Hongkonger Team Green mit Schwerpunkt auf 3D-Ökopuzzles, das japanische Unternehmen Kokuyo mit seinem Signaturprodukt, einem Notizbuch aus Washi-Papier, die klassische deutsche Notizbuchmarke Leuchtturm und die italienische kreative Schreibwarenmarke Pininfarina.

In der Startup-Zone versammeln sich wiederum über 30 Unternehmer aus Hongkong, der VR China, Taiwan und den Niederlanden, die ihre innovativen und einzigartigen Geschenkideen vorstellen. Muher, ein Startup-Unternehmen aus Taiwan, präsentiert das weltweit erste tragbare Laser-Gravurgerät Cubiio.

Gruppenpavillons, die die VR China, Taiwan, Korea, Thailand, Indien und Großbritannien vertreten, werden eingerichtet, um Geschenkideen aus der ganzen Welt zu präsentieren. Die HKEA wird wiederum in drei bedeutenden Zonen einen Pavillon aufbauen Insel der Originalität, Marken-Oase und Smart Design HK -, um die Originalität und den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen aus Hongkong ins Rampenlicht zu rücken.

Weitere Produktzonen sind: Welt der Geschenkideen, Camping Outdoor, Figuren und Dekorationen, Spielzeug und Baby-Artikel, Werbegeschenke Premium-Artikel, Technische Geschenkartikel, Partybedarf Festschmuck und andere mehr.

Eine breit gefächerte Palette an Produktvorführungen und Events bietet ausgezeichnete Chancen für Networking und Ideenaustausch. Seminare und Podiumsdiskussionen drehen sich um heiße Themen wie die aktuellsten Retail-Trends in den USA und der VR China, Strategien für den Markenaufbau und Geschäftschancen in aufstrebenden Märkten.

Die Voranmeldung zur Messe für kostenlosen Zutritt ist ab jetzt möglich.

Besuchen Sie unsere Website, und Fotos finden Sie hier.

