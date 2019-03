Am Donnerstag gab es von Volkswagen Neuigkeiten zur Tochter SEAT. VW veröffentlichte Angaben zur Vorstellung der Elektrostrategie von SEAT, die am Tag zuvor erfolgt war. Die Vorarbeit ist geleistet: Im vorigen Geschäftsjahr hat SEAT demnach rund 1,2 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Große Worte fand der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Dr. Herbert Diess, dazu - Zitat: "SEAT spielt eine neue Rolle und übernimmt noch mehr Verantwortung innerhalb des Volkswagen Konzerns". ... (Peter Niedermeyer)

