Am Mittwoch meldete sich United Internet mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Direkt in der Überschrift machte das Unternehmen klar, wie die Zahlen ausgefallen sind. Denn diese zeigen - Zitat "Bestmarken bei Kundenverträgen, Umsatz und Ergebnis". Und genau in der Reihenfolge dann die aktuellen Zahlen: Die Kundenverträge legten um 1,28 Mio. auf 23,85 Mio. zu. Beim Umsatz hieß es gemäß Rechnungslegungsstandard IFRS 15 satte +22,0% auf 5,131 Mrd. Euro. Und beim Gewinn pro Aktie hieß es +6,0% ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...