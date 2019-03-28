BERENBERG SENKT INFINEON ZIEL AUF 24 (27) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT VONOVIA ZIEL AUF 52,60 (51,10) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'HSBC SENKT SAF-HOLLAND ZIEL AUF 11 (15) EUR - 'HOLD'KEPLER CHEUVREUX SENKT KWS SAAT AUF 'HOLD' ('BUY')LAMPE HEBT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 'KAUFEN' ('HALTEN')LIBERUM STARTET BAYER MIT 'BUY' - ZIEL 90 EURSOCGEN SENKT BAYER ZIEL AUF 65 (72) EUR - 'HOLD'SOCGEN HEBT MERCK KGAA ZIEL AUF 105 (92) EUR - 'HOLD'UBS HEBT LINDE ZIEL AUF 170 (158) EUR - 'BUY' CITIGROUP HEBT BAT AUF 'BUY' ('NEUTRAL') - ZIEL 3600 (3000) PENCE UBS HEBT MICHELIN ZIEL AUF 124 (120) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...