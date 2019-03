Moneycab: Herr Wichman, seit bald sechs Jahren verzichten Sie bewusst auf Sterne- und Punkte-Optimierung bei bekannten Hotelratings. Welche Gäste finden trotzdem zu Ihnen?

Michel Wichman: Wir sind zwar kein 5*S-Haus sondern wir sind das 3*S-Hotel mit der 4*S-Infrastruktur in der 5*S-Umgebung. Diese Konstellation von Sternen gibt eine bunte Mischung. Bekannte Persönlichkeiten, Geschäftsleute, Einheimische, Familien, Millionäre oder zum Beispiel der Bauer Armin aus dem Dorf, der gerne seinen Stumpen auf der Terrasse raucht. Die Sterne bieten dem Gast eine Orientierung. Sie sind die Basis und das wird auch so bleiben. Unser Ziel war es immer auf Understatement zu setzen. Es ging uns darum, die Erwartungen der Gäste, eingestuft von einem Dreisterne-Konzept, zu übertreffen. Unsere Gäste sollen denken: " Wow, was für ein tolles Haus". Vier von fünf Gästen sind Schweizer.

Ein Hotel wie das Spitzhorn wird vor allem auf Stammgäste bauen, denen das Image einer Nobelherberge weniger wichtig ist als die tatsächlich für den Gast erbrachte Leistung. Wie hoch ist der Anteil der Stammgäste im Spitzhorn und wie wollen Sie diesen weiter erhöhen?

Wir sind die Besten unter den Besten und bieten in vielen Bereichen Vier- oder gar Fünfsterne-Leistungen an, die in der konventionellen Dreisterne-Hotellerie nicht üblich sind. Mehrwert für den Gast lautet das Zauberwort. Aber noch viel wichtiger ist die Software. Umfragen bestätigen immer wieder, dass sich unsere Gäste (ob gross oder klein) erst wohl fühlen, wenn sie sehen und gesehen werden. Das eigentliche Produkt tritt dabei völlig in den Hintergrund. Unsere Gäste bezahlen für nichts so viel, wie für die sogenannten weichen Faktoren und die haben mit Ambiente, Gefühle, Farben, Phantasien, Emotionen und Wohlbefinden zu tun. 85% unserer Gäste sind wiederkehrende Gäste.

Sie konnten als Pächter des im Besitz der Basler Versicherung befindlichen Hotels von Beginn weg in allen wichtigen Fragen mitreden und Ihre Ideen einbringen. Was hat sich bewährt, was würden Sie heute anders machen?

Wenn uns bei der Projektierung eine Fehleinschätzung unterlaufen ist, dann die: Das Restaurant scheint zu knapp bemessen. Ist das Hotel ausgebucht, können wir kaum Reservationen von auswärts annehmen. Sonst wird es zu unruhig im Lokal. Anderseits haben wir lieber ein Restaurant, das jeden Abend 2-mal voll ist, als ein Restaurant, das jeden Abend halb leer ist. Wir waren nicht in der Lage, schauen Sie sich gewisse Fünfsterne-Häuser an, viele Millionen zu investieren um schlussendlich zu konkludieren, dass die Rendite fehlt. Unser Konzept hat sich somit auch finanziell bewährt.

Ihr Leitgedanke im Hotel Spitzhorn lautet "nicht immer mehr von Allem, sondern das Beste vom Wichtigen". Was ist für die Gäste heute das Wichtigste und wovon können Sie selbst nie genug haben?

Wir stellen das Wohlbefinden des Gastes radikal ins Zentrum. Luxus bedeutet nicht mehr ein Whirlpool im Badezimmer oder Foie gras auf der Speisekarte. Heute ist Zeit Luxus. Wir schenken dem Gast Aufmerksamkeit, sind für ihn da, leben die Gastgeberolle authentisch. Stichworte: Grundausbildung und solide Berufserfahrung. Das allein genügt jedoch nicht. Perfekte «Serving People» strahlen eine gewisse Leidenschaft für ihre Aufgabe aus. Das sieht der Gast in strahlenden Gesichtern, kluger Dienstleistung und top Qualität, soweit das Auge reicht. Ich liebe es!

Auch in der Küche macht sich eine gewisse Müdigkeit der globalisierten Hotelangebote bemerkbar, welche überall dasselbe bieten, während das Bewusstsein für lokale, nachhaltige Produkte wächst. Wie ist die Küche im Spitzhorn ausgerichtet?

