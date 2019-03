Konkurrenz aus Asien hat bei dem nordhessischen Solarkonzern SMA 2018 zu einem hohen Verlust geführt. Das Unternehmen mit Sitz in Niestetal bei Kassel machte im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 176 Millionen Euro. 2017 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von rund 30 Millionen Euro erzielt. Das Minus kommt nicht überraschend, da SMA bereits im Januar mitgeteilt hatte, dass der Umsatz zurückgegangen ist und im operativen Geschäft ein Verlust angefallen ist.

"Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf den abrupten Rückgang des Photovoltaik-Markts in China zurückführen, in dessen Folge chinesische Anbieter verstärkt in die internationalen Märkte vordrangen und dort einen massiven Preisdruck verursachten", erklärte SMA am Donnerstag. So blieb der Absatz zwar stabil: SMA verkaufte 2018 Wechselrichter mit einer zusammengerechneten Leistung von rund 8,5 Gigawatt. Doch der Umsatz der SMA Gruppe ging um knapp 15 Prozent auf 760,9 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Jahr ist das Unternehmen aber optimistischer: "Seit Beginn des Jahres verzeichnet SMA einen hohen Auftragseingang und einen positiven Geschäftsverlauf", sagte SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert. Die Prognose sieht einen Umsatz von 800 Millionen bis 880 Millionen Euro vor. Im vergangenen Jahr hatte SMA bereits den Verkauf des China-Geschäfts und den Abbau von 425 Jobs angekündigt. Die meisten entfallen in China, 100 in Nordhessen.

An der Börse wurden die detaillierten Zahlen negativ aufgenommen. Die bis September vergangenen Jahres im TecDax notierte Aktie verlor zum Handelsstart rund zehn Prozent ein und büßte damit einen Teil der Gewinne nach Bekanntgabe der Eckdaten und der Prognose im Januar ein. Die Aktie war Ende 2018 bis auf 14,53 Euro abgesackt, nachdem sie im Mai noch mehr als 60 Euro kostete. Im Februar erholte sie sich das Papier bis auf 24,10 Euro - diese Zwischenerholung ist jetzt erst einmal wieder mit Kursen unter der Marke von 20 Euro beendet./geh/DP/zb

ISIN DE000A0DJ6J9

AXC0126 2019-03-28/09:19