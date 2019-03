Die Volatilität ist gegenwärtig wieder zurück. Bei vielen der weltweiten Indizes sind in den vergangenen Tagen wieder heftigere Kursbewegungen - sowohl in die eine als auch in die andere Richtung - an der Tagesordnung gewesen. Das hat gewiss auch einige Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Viele Investoren sind regelmäßig verunsichert, wenn die Börsen dazu neigen, heftiger zu reagieren. Und entsprechend bemühen sich viele Börsenmedien, in diesen turbulenten Tagen den Anlegern mit Rat und Tat beiseitezustehen. ...

