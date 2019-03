Kolumne von Thilo Müller, Geschäftsführer MB Fund Advisory GmbH

Mehr als 10 Jahre nach der Finanzkrise lohnt sich ein Blick zurück: Nachdem die Finanzwelt im Jahr 2008 und 2009 am Abgrund stand, sollte es nie mehr so weit kommen. Vor allem sollten aber nie mehr Steuergelder aufgewendet werden, um "Boni-Banker" zu retten.

Banken-Bashing ist seitdem ein beliebtes Spiel. Die Treibjagd auf Banken war nicht mehr zu stoppen, die Regulierung nahm ihren Lauf. Was zunächst gut gemeint war, nämlich mehr Eigenkapital und mehr Transparenz, führte zu mehr Bürokratie und Risikoaversion. Finanzinstitute mussten MiFiD, KIIDs, PRIPS, Geldwäscheprävention und sonstige Vorgaben der Regulierer erfüllen. In Summe war dies ein milliardenschwerer Aufwand für die Branche. Der Kunde eines Finanzinstituts merkt dies, wenn er ein Konto eröffnet und irgendeine Aktivität in Wertpapieren entfalten will - gefühlt muss er stundenlang Fragebögen beantworten und dutzende Unterschriften leisten. In Summe lähmt diese Bürokratie die Geschäftstätigkeit, steigert den Aufwand und schmälert die Erträge. Aber gerade Erträge werden gebraucht, um das Eigenkapital zu bilden, was nach den Anforderungen der Aufsicht in Hülle und Fülle zur Unterlegung von Geschäften benötigt wird. Das gilt nicht nur für Kredite, sondern auch für den Eigenhandel der Banken.

Da aber die von der Regulierung getriebenen Bankvorstände wesentlich risikoaverser geworden sind, hat man den Eigenhandel in den letzten Jahren gleich ganz abgeschafft. Das Ergebnis ist für die Finanzmärkte und insbesondere für den Rentenmarkt fatal: In den oberen Investmentgrade-Bereichen und bei europäischen Staatsanleihen dominiert(e) die EZB durch ihr Anleihen-Aufkaufprogramm das Marktgeschehen. In allen anderen Bereichen wird bei der Preisfindung mittlerweile "gewürfelt". Die marktausgleichende Pufferfunktion bei übertriebenen Kursbewegungen gibt es nicht mehr.

Ein Beispiel: Der Solar- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...