In einem Musterprozess wurde der Pharmakonzern zu Schadenersatz von einer Strafe von 80 Millionen Dollar verurteilt. Doch die Verluste der Aktie sind eher gering.

Nach den Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus startet der Dax am Donnerstag fester in den Handel. Zur Eröffnung notiert der Index 0,2 Prozent im Plus bei 11.445 Punkten. Am gestrigen Handelstag schloss der Index nach einer Berg- und Talfahrt praktisch unverändert bei 11.419 Punkten.

Das deutsche Börsenbarometer bleibt trotz der Kursgewinne seit Wochenanfang langfristig angeschlagen. Zwar konnte die Frankfurter Benchmark gestern aus charttechnischer Sicht kurzfristig den wichtigen Widerstand bei rund 11.500 Punkten überwinden, doch danach setzten sofort wieder Verkäufe ein.

Im Fokus des heutigen Handels steht die Bayer-Aktie, vor ein paar Jahren noch der wertvollste deutsche Börsenkonzern. Doch diese Zeiten sind längst vorbei und seit dem Kauf des US-Saatguthersteller Monsanto erscheint die Rückkehr an die Dax-Spitze kaum möglich. Eine Jury in San Francisco urteilte, das Monsanto-Herbizid "Roundup" mit dem Wirkstoff Glyphosat sei schuld am Krebs des 70-jährigen Klägers und billigte ihm 80 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Ein Musterfall. Angesichts von 9000 ähnlichen Prozessen in den USA verliert die Aktie zur Eröffnung lediglich 1,4 Prozent.

In den vergangenen zwölf Monaten ist der Aktienkurs um mehr als 35 Prozent gefallen, innerhalb der letzten vier Wochen allein um knapp 14 Prozent. Bayers Aktienkurs dürfte erst dann wieder spürbar zulegen, wenn es positive Signale aus den weiteren Glyphosat-Prozessen gibt. Die nächsten folgen im Mai.

Das Brexit-Drama wird immer skuriler. Das britische Unterhaus hat alle Alternativen zu Mays Brexit-Kurs abgelehnt. Auch eine Mehrheit für ihren Ausstiegsvertrag gibt es noch nicht - obwohl die Premierministerin inzwischen ihren Rücktritt anbietet. Eine kuriose Situation.

"Um einen No-Deal zu vermeiden, muss das Parlament aktiv werden, das heißt eine Mehrheit für einen Weg finden, der "No Deal" vermeidet", analysieren die Experten der Commerzbank. "Diesem Parlament ist das (vorsichtig gesagt) nicht mit völliger Sicherheit zuzutrauen - trotz der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit "No Deal" eigentlich nicht will." Die Möglichkeit eine No-Deals ist also immer nicht vom Tisch. Die Märkte bleiben aber ruhig: Der Euro steigt gegenüber dem britischen Pfund nur leicht um 0,2 Prozent, der britische Aktienindex FTSE 100 notiert praktisch unverändert.

Bewegung gibt es heute wieder bei der türkischen Lira, die um gegenüber dem Euro um 2,3 Prozent fällt. Und diejenigen, die mit bangem Blick auf die inverse Zinsstruktur in den USA schauen, sollten sich die Zinssätze in der Türkei betrachten. Für eine einjährige Staatsanleihe der Türkei erhalten Investoren eine Rendite von 22 Prozent, bei einer Laufzeit von fünf Jahren fällt dieser Wert auf 19 Prozent. Eine inverse Zinsstruktur, bei der kurzfristige ...

