Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063561 -



Die Rigitrac-Traktoren aus Küssnacht SZ dürfte es nach

wirtschaftlicher Logik gar nicht geben: Rigitrac baut nur 30

Traktoren pro Jahr, so viele rollen in internationalen

Landtechnik-Konzernen vor der Znüni-Pause vom Band.

«Rigitrac-Traktoren werden für die Ewigkeit gebaut», schreibt das

Landwirtschafts-Fachmagazin «die grüne». Dies gilt auch für den

revolutionären Elektro-Traktor Rigitrac SKE50, der jetzt am Start

steht.



Jeder einzelne in den letzten 15 Jahren gebaute Rigitrac-Traktor

ist noch in Betrieb, manche mit mehreren Tausend Betriebsstunden. Die

Fertigungs-Qualität der Traktoren-Manufaktur in Küssnacht SZ ist

ebenso legendär wie ihre einzigartige Konstruktion.



«Im Unterschied zu anderen Traktoren hat ein Rigitrac vier gleich

grosse Räder, eine Allrad-Lenkung und ein Mittel-Drehgelenk» erklärt

Rigitrac-Entwickler Sepp Knüsel. Der Traktor kann damit auf der

eigenen Länge wenden und im «Hundegang» fahren (Vorder- und

Hinterachsen laufen versetzt zueinander). Und was in Bergtälern

wichtig ist: Ein Rigitrac verliert auch am Steilhang nie die

Bodenhaftung.



Trotz der kleinen Serien und der einmaligen Konstruktion verkauft

Rigitrac seine Traktoren preislich fast in derselben Liga wie die

internationale Konkurrenz. Mit ein Grund ist die Modell-Konstanz.

Während die Landtechnik-Konzerne jedes Jahr neue Modelle lancieren,

gibt es seit 2003 nur drei Rigitrac-Modelle: den sparsamen RT75, den

mittleren RT95 und den leistungsstarken RT150.



Der neue Rigitrac SKE50 ist ein revolutionärer E-Traktor



Ab Sommer 2019 wird in der Rigitrac-Manufaktur neu ein

revolutionärer E-Traktor gebaut. Das Landwirtschafts-Fachmagazin «die

grüne» konnte den Batterie-elektrischen Rigitrac SKE50 schon fahren

und hat dazu eine Video-Reportage gedreht

(www.dgrn.ch/video-rigitrac).



Wenn es um die Fertigungs-Qualität geht, ist der E-Traktor ein

typischer Rigitrac. Im Unterschied zu den drei Diesel-Modellen hat

der Rigitrac SKE50 aber kein Mittel-Drehgelenk, keine Allrad-Lenkung

und kleinere Voderräder. Nur so kann die 80 kWh starke Batterie am

tiefsten Punkt im Chassis platziert werden.



Fünf Elektro-Motoren treiben die beiden Achsen an, die beiden

Zapfwellen an Front und Heck sowie die Hydraulik-Pumpe.

Elektro-Motoren haben einen dreimal höheren Wirkungsgrad als

Diesel-Motoren, die 66 Prozent der Energie als Wärme verpuffen. Der

Rigitrac SKE50 ist damit energieeffizienter und leiser als jeder

bullernde Diesel-Traktor.



Vor allem Städte und Gemeinden interessieren sich deshalb für den

flüsterleisen E-Traktor, der schon früh morgens durch die

Wohnquartiere fahren kann. Lärmreduktion ist aber auch für Landwirte

ein Thema, die von Wohngebieten «umzingelt» werden.



In der Landwirtschaft kann der Rigitrac SKE50 über eine

Photovoltaik-Anlage auf dem Stalldach aufgeladen werden. Auf dem

Bauernhof ist er damit nicht nur ein leiser und sauberer E-Traktor,

sondern gleichzeitig eine Stützbatterie für alle anderen elektrischen

Anlagen - von der Melkmaschine bis zur Heubelüftung.



Auf einem Bauernhof entfallen 60 bis 80 Prozent des

Energie-Verbrauches auf den Diesel der landwirtschaftlichen

Maschinen. «Wenn der E-Traktor über die Photovoltaik-Anlage auf dem

Stalldach aufgeladen wird, können Landwirte mit dem Rigitrac SKE50

ihren Energieverbrauch massiv reduzieren», erklärt Sepp Knüsel.



Originaltext: die grüne

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063561

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063561.rss2



Kontakt:

Jürg Vollmer, Chefredaktor

«die grüne»

Dammweg 3

3000 Bern 22



Mobile +41 78 963 73 91

j.vollmer@diegruene.ch