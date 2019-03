Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach einer weiteren Schlappe in einem Glyphosat-Prozess auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die fortgesetzten Prozesse wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters lasteten zwar weiter auf dem Kurs der Aktien, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Papiere nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate attraktiv bewertet./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-03-28/09:45

ISIN: DE000BAY0017