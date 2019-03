Am 19. März hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine neue Trading-Chance mit SAP hingewiesen. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "SAP: Kann man da eine Trading-Idee mit einem starken Hebel riskieren?" Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service an: "SAP sieht charttechnisch sehr interessant aus. Der charttechnische Widerstand bei 96,00 Euro wurde am 14. März genommen und es sieht so aus, als ob es bei dem seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...