FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA erweitert ihre Produktionskapazitäten für Biotech-Medikamente. Zwischen 2019 und 2023 investiert der DAX-Konzern 150 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten am Schweizer Standort Aubonne, um dem wachsenden Bedarf an biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln Rechnung zu tragen. Dort werde ein neues Gebäude mit Technologien für die aseptische Abfüllung und Qualitätskontrolle errichtet, in dem dann Biopharmazeutika für über 150 Länder produzieren würden, teilte der Pharma- und Spezialchemiekonzern mit.

Das neue Gebäude soll voraussichtlich 2020 fertiggestellt sein, die Qualitätskontrolllabore sollen 2021 in Betrieb gehen. Nach Abnahme durch die Aufsichtsbehörden werden 2023 die neuen Linien für die aseptische Abfüllung folgen.

Mit den Produktionsstätten in Aubonne und im nahegelegenen Vevey ist die Schweiz der wichtigste Standort von Merck zur Herstellung von Biopharmazeutika.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2019 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.